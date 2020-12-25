ولي العهد محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى صاحب السمو وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وقد تم الإعلان عن ذلك الأمر من جانب وكالة واس الرسمية المختصة بإعلان الأخبار الملكية، وآخر المستجدات في القصر الملكي السعودي وأخبار الأسرة الحاكمة، وقد تلقى صاحب السمو اللقاح تنفيذاً لخطة التلقيح التي أقرتها وزارة الصحة السعودية وتشجيعاً لعامة الشعب السعودي لتلقي اللقاح دون خوف أو جزع.

ولي العهد محمد بن سلمان وعدداً من مسئولي المملكة يتلقون اللقاح

تلقى سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دفاع المملكة وعدداً من مسئولي المملكة أولى جرعات لقاح شركة فايزر الأمريكية ضمن خطة المملكة للقضاء على فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم معالي وزير الصحة السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بخالص الشكر لصاحب السمو على حرصه المستمر ومتابعته الدائمة وحرصه الشديد على توفير اللقاح لكل من مواطني المملكة والمقيمين على حد سواء، ووصف المكاسب التي حققتها المملكة منذ بدء الجائحة بالامتداد لواحدة من اهم السياسات ضمن رؤية المملكة 2030K وعلق وزير الصحة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على تلقي الأمير محمد للقاح كورونا قائلاً “قائد ملهم”.

وقد كان وزير الصحة السعودية الدكتور توفيق الربيعة قد تلقى أولى جرعات لقاح كوفيد 19 الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية في يوم 17 من شهر ديسمبر الحالي، كما تلقى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية اللقاح مؤكداً عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر على أنه لم يشعر بأي شئ وأن اللقاح آمن كما أردف مشجعاً الجميع “أدعوكم للمسارعة بأخذه”، كما تلقى عدداً من الشخصيات ومن بينهم الصحفي عبد الله مخارش الجرعة الأولى من اللقاح اليوم الجمعة.