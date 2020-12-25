مواعيد صرف الراتب شهر ديسمبر 2020.. هل نزلت الرواتب اليوم

مواعيد صرف الراتب من شهر ديسمبر من أكثر الأمور التي تشغل بال كل العاملين بالدولة من موظفين في القطاع الحكومي، وكذلك المتقاعدين من أصحاب المعاشات ممن أنهوا خدمتهم وهذا ما سنتعرف عليه، وسنتعرف كذلك على طرق الاستعلام عن المعاشات الكترونيا، وطرق تحديث البيانات للموظفين المتقاعدين العسكريين والمدنيين عبر خطوات بسيطة للجميع.

مواعيد صرف الراتب لشهر ديسمبر

وبعد أن تم الإعلان عن بدء العمل بالنظام الجديد حيث يتم اعتماد صرف الأجور استنادا إلى التقويم الميلادي بدلا من الهجري وتثبيت موعد صرف الرواتب في السابع والعشرين من كل شهر لجميع العاملين بالدولة من الموظفين والمتقاعدين في كلا القطاعين الميداني والعسكري، وعلى ذلك فإنه لم يتم صرف الرواتب حتى اليوم، ومن المقرر صرفها في السابع والعشرين بعد غد، حيث أنه لا يتم تأجيل معاد صرف الرواتب إلا إذا وافق السابع والعشرين يوم سبت لكونه عطلة، كما يتم تقديم الصرف إذا وافق يوم جمعة ليكون الصرف يوم خميس وبهذا يكون موعد صرف الرواتب متزامن مع مواعيد سداد باقي الفواتير كالكهرباء والماء وغيرهم.

وكحال كل شئ الآن، أصبح من المتاح للمتقاعدين الاستعلام والاستفسار عن المعاش بصورة إلكترونية وذلك كالتالي:

تسجيل الدخول الموقع الرسمي الخاص بـ المؤسسة العامة للتقاعد

اختيار خدمة “استعلام رواتب المتقاعدين برقم السجل المدني”

كما توفر المؤسسة العامة للتقاعد العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، لذلك لابد من الحرص على التحديث الدوري للبيانات، وبالإضافة لموقع المؤسسة الرسمي فإنها كذلك توفر سبل تواصل أخرى مثل:

الاتصال الهاتفي على الرقم المجاني 8001248889

أو الرقم الموحد92001400

أو الفاكس 0114053918 أو 0114053645.

كيفية الاستعلام عن المعاشات

وليتمكن العميل من الاستفادة من الخدمات الالكترونية والاطلاع الدوري على أجدد التحديثات واستقبال أحدث الأخبار لابد من التحديث الدوري للبيانات وذلك عن طريق ما يلي:

الدخول لـ بوابة المؤسسة العامة للتقاعد

اختيار تحديث البيانات والتي تشمل ( مكان الإقامة، رقم الهاتف، البريد الالكتروني

وبعد ذلك ينتظر العميل استقبال رسالة على هاتفه تؤكد نجاح التحديث

وبذلك نكون قد تعرفنا على مواعيد صرف الراتب لشهر ديسمبر والذي سيكون بعد غد الأحد وتعرفنا عن طريقة الاستعلام والتحديث للبيانات.

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طريقة تحديث البيانات