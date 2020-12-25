إسرائيل تعترض صاروخين أطلقا من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض صاروخين أُطلقا من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل.
وقال الجيش في بيان: "أطلق صاروخان من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، وأضاف أن "منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترضت الصاروخين".
ولم ترد تقارير حول خسائر، في حين أعلنت أجهزة الطوارئ الطبية الإسرائيلية علاج بعض الأشخاص الذين دخلوا في صدمة.
وفي وقت سابق، دوت أصوات صفارات الإنذار في مدينة عسقلان والمنطقة المحيطة في قطاع غزة، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.
ويأتي ذلك بعد أكثر من شهر من إطلاق آخر صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
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