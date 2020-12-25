فيديو .. طبيبة أمريكية تفضح العنصرية فى علاج كورونا قبل وفاتها

جدة - نرمين السيد - أثار فيديو نشر قبل أيام لطبيبة أمريكية سوداء، تحتج فيه على التمييز العنصرى الذى عانت منه خلال تلقيها العلاج من كورونا فى مستشفى بإنديانا بوليس، استنكارا محليا ودوليا واسعا، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.





وقالت الطبيبة سوزان مور، التى توفيت بعد نشرالفيديو متأثرة بوباء كورونا عن عمر ناهز 52 عاما، إن كونها طبيبة لم يحمها من التمييز العنصرى فى العلاج، حيث كان الأطباء البيض، حسب تسجيل الفيديو، الذى تركته وتظهر فيه مجهدة غير قادرة على الكلام، لا يأبهون بتألمها من الداء، ولا يستجيبون لمطالبها، بل لم يتورع بعضهم عن الاستخفاف بها، وحاول المستشفى التخلص منها مبكرا رغم اشتداد وطأة المرض عليها. وقالت سوزان مور، إن هناك مَن تعامل معها وكأنها من المدمِنين على المخدرات، رغم علمهم أنها زميلة فى المهنة بصفتها طبيبة، وأكدت قائلة "لو كنت بيضاء لَما مررتُ بهذه التجربة"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وبعد رحيلها، رفضت الهيئة المديرة للمستشفى، الذى توفيت فيه الطبيبة سوزان مور، والتابع لجامعة إنديانا، التعليق عن الموضوع، لكنها وعدت بفرض "تكوين جديد مناهض للعنصرية والأحكام المسبقة" على "جميع عناصر الطاقم" الطبى. تأتى شهادة الراحلة سوزان مور لتعزز الأخبار الرائجة فى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى خارجها منذ بداية وباء كورونا بأن الأمريكيين السود المصابين بكورونا لا يُتعامل معهم بنفس مستوى العناية الذى يحظى بها المصابون البيض.

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