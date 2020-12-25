بريطانيا تسجل 32.725 إصابة و570 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 32.725، ليصل إلى مستوى 2.221.312 حالة.

وسبق أن سجلت المملكة المتحدة يوم 22 ديسمبر 36.804 إصابات بالمرض، وفى 23 ديسمبر 39.237 حالة، وفى 24 ديسمبر 39.036.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 570 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 70.195 متوفيا.

ويأتى ذلك بعد أن بلغ مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا فى بريطانيا يوم 22 ديسمبر 691 حالة، وفى 23 ديسمبر 744، وفى 24 ديسمبر 574.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة فى مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذى دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثانى فى المملكة المتحدة