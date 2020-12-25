الصحة العالمية : اكتشاف سلالة كورونا الجديدة فى 8 دول أوروبية

جدة - نرمين السيد - قال هانز كلوج، رئيس المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا (WHO)، إنه تم العثور على سلالة جديدة من فيروس كورونا فى 8 دول أوروبية، ويجب تعزيز تدابير الحماية، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وكتب كلوج على حسابه فى تويتر اليوم الجمعة:"حددت 8 دول فى المنطقة الأوروبية نوعًا جديدًا من "كوفيد 19" سلالة (COVID-19 VOC-202012/01).. ومن الضرورى تعزيز تدابير الحماية الحالية".

وأشار إلى أنه من الضرورى الحفاظ على التباعد، وارتداء الأقنعة، وكذلك البقاء فى ما يسمى بـ"فقاعات الدعم" التى تسمح لك بتكوين دائرة من الأصدقاء أثناء الإجراءات التقييدية وتجنب العزلة الاجتماعية.

وأضاف كلوج أن السلالة الجديدة، على عكس السلالة السابقة، من المرجح أن تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر، وشدد على أن اليقظة مطلوبة أثناء استمرار دراسة متغير كوفيد الجديد.

والسبت الماضى، أكد المجلس الاستشارى البريطانى المعنى بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسى أن نوع الفيروس التاجى الذى تم تحديده فى البلاد ينتشر بمعدل أسرع ويتطلب مزيدًا من الحذر من السكان.

ورصدت عدة دول، منها هولندا والدنمارك وأستراليا وألمانيا وإسرائيل والصين ولبنان واليابان، إصابات بالسلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشى، بحسب قناة "روسيا اليوم".