وقف الرحلات الجوية في مطار ناشفيل بعد الانفجار المتعمد

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية وقف الرحلات الجوية مؤقتا من مطار ناشفيل الدولي بولاية تينيسي، بسبب مشاكل في ترددات الملاحة الجوية، عقب انفجار قوي هز وسط المدينة وخلف دمارا بعدد من المباني.

وأكدت الإدارة الأمريكية أن قرار وقف الرحلات الجوية في مطار ناشفيل، مؤقت، وناجم عن انقطاع الاتصال جراء الانفجار الذي ضرب المدينة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى وقوع خسائر مادية كبيرة جراء الانفجار، مع إصابة 3 أشخاص إثر انفجار سيارة وسط ناشفيل.

من جانبها قالت الشرطة الأمريكية إن كمية المتفجرات التي استُخدمت في التفجير غير مسبوقة في تاريخ الهجمات المماثلة داخل الولايات المتحدة.

وذكرت أنها لم تعثر على قتلى إثر انفجار سيارة مفخخة نتج عنه دمار واسع في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، بينما تجري عمليات تمشيط لجميع المنازل المحيطة بموقع الحادث.

وأوضحت الشرطة أن انفجار ناشفيل كان "عمل متعمد" مشيرة إلى تولي مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" التحقيقات.