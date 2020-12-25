البحرين تسجل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت الصحة البحرينية في تقريرها أن الحالات توزعت مابين 115 حالة لعمالة وافدة، و 102 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 17 حالة قادمة من الخارج.

كما أجرت الصحة البحرينية 8967 فحصا حلال اليوم الجمعة، لافتة إلى أنه تم تسجيل تعافي 189 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 89152.

فيما بلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 13 حالة والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 37 حالة، في حين أن 1788 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 1801 حالة قائمة.