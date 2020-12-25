نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا تسجل 19037 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 459 حالة وفاة و19037 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الإيطالية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 20.2 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 71,359 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضافت الصحة الإيطالية أن عدد فحوصات الكشف عن فيروس كورونا التي أجريت بلغ 152334 بالمقارنة مع 193777 في اليوم الذي سبقه.

وأصبحت إيطاليا، الدولة الثامنة في العالم التي تجاوزت مليوني حالة إصابة مسجلة رسميًا.