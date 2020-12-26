أكثر من 25 مليون إصابة بكورونا في أوروبا

أكثر من 25 مليون إصابة بكورونا في أوروباسُجّلت أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا حيث يثير الفيروس المتغّير الذي ظهر في بريطانيا القلق أكثر فأكثر، في وقت يُفترض أن يبدأ الاتحاد الأوروبي الأحد حملات التلقيح.

ومنطقة أوروبا التي تضمّ 52 دولةً (وتصل إلى الشرق وتشمل أذربيجان وروسيا) هي الأكثر تضرراً في العالم من حيث عدد الإصابات، تليها منطقة الولايات المتحدة وكندا (19,188,172 إصابة) وأمريكا اللاتينية والكاريبي (15,024,469) وآسيا (13,617,004)، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الجمعة.

وكانت أوروبا أولى المناطق التي تجاوزت عتبة نصف مليون وفاة في 17 ديسمبر.

لقاحات للجميع

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس: "خلال هذا العام الفظيع، رأينا التضحيات التي قدمها الكثير من الناس لحماية حياتهم والحفاظ عليها. يجب ألا نضيع هذه التضحيات".

وأضاف، في رسالة عبر الفيديو: "اللقاحات تقدم الحلّ للخروج أخيراً من هذه المأساة. لكن تلقيح العالم بأسره سيستغرق وقتاً".

من جهته، دعا البابا فرنسيس في رسالة لمناسبة عيد الميلاد إلى تأمين "لقاحات للجميع، وخاصة للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في جميع مناطق الأرض"، مشيراً إلى أن "قوانين السوق وبراءات الاختراع" يجب ألا تكون "فوق قوانين الحب وصحة والبشريّة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، دخل 61 لقاحاً مرحلة التجارب على البشر من بينها 16 لقاحاً في المرحلة الأخيرة من التجارب. على خط موازٍ، يتمّ تطوير 172 لقاحاً آخر.

وبريطانيا حيث رُصدت السلسلة الجديدة من سارس-كوف-2، هي الدولة حيث يتفشى الوباء بأسرع وتيرة (+61%) بين الدول التي سجّلت أكثر من ألف إصابة يومية خلال الأيام السبعة الماضية.

وتُؤكد دراسة نُشرت الخميس عبر الإنترنت لكنها لم تصدر بعد في مجلة علمية، أن هذه السلالة الجديدة معدية أكثر من السلالات القديمة بنسبة تراوح بين "50% و74%".

ويثير ذلك القلق. وقد رُصدت إصابة بالفيروس المتحوّل للمرة الأولى في ألمانيا، لدى امرأة على متن طائرة قادمة من لندن.

وبحسب باحثين في "مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة" الذين أعدّوا الدراسة، فإنه في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية أكثر صرامة "سيبلغ عدد حالات الاستشفاء والوفيات نتيجة كوفيد-19 مستويات أعلى في عام 2021 من تلك المسجلة عام 2020".