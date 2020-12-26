مقتل 7 من مسلحى جماعة الشباب الإرهابية جنوب الصومال

جدة - نرمين السيد - أفاد مسؤول بالحكومة الصومالية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الصومالية قتلت 7 من مسلحى جماعة "الشباب" الإرهابية، فى عملية فى بلدة جارباهارى فى منطقة جيدو جنوب البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".





وأوضح قائد العمليات فى البلدة، آدم عبدى حيرشى، أن الجيش تبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية فى قرى بالبلدة وقتل سبعة منهم. ويأتى ذلك وسط العمليات المستمرة من قبل الجيش الصومالى، ضد الجماعة الإرهابية فى المناطق الوسطى والجنوبية، حيث لا يزال المسلحون يسيطرون على المناطق الريفية وينصبون الكمائن ويزرعون الألغام.

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