هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية تبدأ التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين عبر موقع قياس

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية عن بدء التسجيل للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، وقالت الهيئة أن بدأ التسجيل سوف يكون من اليوم 25 ديسمبر 2020م، وعلى من يرغب في التسجيل الدخول على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب، وهى هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً، وهى قائمة على عملية تقويم التعليم الحكومي والأهلي، وترتبط برئيس الوزراء، لحين قيام المجلس الأعلى للتعليم باختصاصاته ومهامه.

شروط هيئة تقويم التعليم والتدريب للحصول على الرخصة المهنية

تم تحديد الشروط الواجب توافرها للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين وهى كما يلي:-

أن يحصل المعلم على الحد الأدنى للاختبارين للحصول على الرخصة. يكون إصدار الرخصة خلال ثلاثة سنوات من تطبيق الضوابط الخاصة بالرخص المهنية. يجب الحصول على درجات من 50 إلى 69 من كلا الاختبارين للحصول على رخصة معلم ممارس، وخبرة تعليمية تعادل 5 سنوات فأكثر. يجب الحصول على درجات من 70 درجة إلى 79 درجة في الاختبارين للحصول على رخصة معلم متقدم، وخبرة تعليمية تعادل 5 سنوات فأكثر. للحصول على رخصة معلم خبير يجب الحصول على درجة تتجاوز الـ 79.

طريقة التسجيل للحصول على الرخصة المهنية

يجب إتباع الخطوات التالية للحصول على الرخصة المهنية وهى كما يلي:-

الدخول على موقع قياس أو الضغط على الرابط المباشر.

الدخول على ملف المستفيد الذي يوجد أعلى الشاشة.

الدخول على الموقع من خلال تسجيل الاسم وكلمة المرور، أو عن طريق تسجيل حساب جديد.

القيام بالنقر على الحقل المخصص للاختبارات المتاحة للتسجيل.

نقوم بالضغط على أيقونة اختبار كفايات المعلمين ، والضغط على الاختبارات المحوسبة.

، والضغط على الاختبارات المحوسبة. الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام التي تظهر أمامنا.

نقوم بالضغط على كلمة التالي، ثم نختار المقر والموعد حتى نستطيع دخول الاختبار.

نقوم بإتباع التعليمات حتى ننتهى من الاختبار بشكل صحيح.

وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن سوف تقوم بإصدار رخصة معلم ممارس لكل من حصل على 50 درجة فأعلى في اختباري كفايات المعلمين العام والخاص، أما اللذين لم يحصلوا على الدرجة المطلوبة فيمكنهم دخول اختبارات الرخصة المهنية للحصول على درجة الاجتياز.