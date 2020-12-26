ولي العهد السعودي يتلقى أول جرعة من اللقاح ضد كورونا “كوفيد-19”

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يتلقى أول جرعة من اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا “كوفيد-19” اللقاح المضاد لعدوى فيروس كورونا، بدأت المملكة العربية السعودية توزيع لقاح كورونا الجديد أفضل لقاح لعلاج فيروس كورونا في اليوم السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وقد تلقي إبن الملك سلمان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا “كوفيد-19” وذلك ضمن الخِطَّة الوطنية التي تقوم على تنفذها وزارة الصحة، بالمملكة العربية السعودية للتلقيح وتم نشرت مقطع فيديو يوثق لحظات تطعيم ولي العهد السعودي.

وزير الصحة السعودي قال أيضا ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة العربية السعودية منذ بداية جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” هو امتداد لأهم السياسات ضمن رؤية 2030 فالوقاية خير من العلاج.

والتأكيد على أن صحة الإنسان هي أولا وقبل أي شيء، وتوفير اللقاح الآمن للمواطنين والمقيمين داخل المملكة والمعتمد دوليا وعالميا في وقت قياسي وتوفيره جعل المملكة العربية السعودية من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

المرحلة الأولى من نشر لقاح فيروس كورونا سوف يستهدف المواطنين والمقيمين داخل المملكة الذين أعمارهم من هم فوق 65 عاما، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين يتجاوز كتلة الجسم لديهم 40 ومن لديهم سمنة مفرطة وإضافة إلي ذلك من لديهم أيضا نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو من يتناولون أدوية معززة للمناعة.

وفي وقت سابق أوضحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية أن لقاح فيروس كورونا “كوفيد-19″سيكون متاحا لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بشكل مجاني لافتة إلى أنه سيكون على ثلاث مراحل مقسمه إلي فئات معينة حسب ما قامة به وزارة الصحة السعودية وأكدت الوزارة أن المملكة حريصة على توفير اللقاح للجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفين للإقامة بشكل مجاني.