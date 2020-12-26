رابط نظام فارس الجديد وخطوات التسجيل عبر sshr.moe.gov.sa

رابط نظام فارس وخطوات التسجيل، مع التطور التكنولوجي الرائع الذي يحدث في جميع دول العالم بأكمله، فإن الحكومة في المملكة العربية السعودية تسعى إلي مواكبة هذا التطور التكنولوجي الرائع، ومن ضمن التطورات التكنولوجية التي وفرتها المملكة العربية السعودية، هو موقع نظام فارس الإلكتروني، وهذا النظام يعمل علي توفير العديد من الخدمات والمميزات إلي جميع العاملين في مجال التعليم في المملكة العربية السعودية، ويتيح إمكانية التواصل بين العاملين في مجال التعليم ووزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

ما هو نظام فارس؟

هو عبارة عن نظام إليكتروني سعودي تم توفيره من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، ليتيح لجميع العاملين في السعودية في أي مكان تابع إلي وزارة التربية والتعليم السعودية أن يقوموا بخدمة نفسهم بشكل ذاتي عن طريق موقع نظام فارس الإلكتروني، ويتيح إمكانية تواصل المعلمين والإداريين مع وزارة التربية والتعليم السعودية بشكل إلكتروني.

رابط نظام فارس

بعد أن أصبح نظام فارس الإلكتروني مهم جداً إلي جميع العاملين في مجال التعليم في المملكة العربية السعودية، سواء المعلمين أو الإداريين، فإننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، رابط نظام فارس، موضح إليكم كالتالي:-

رابط نظام فارس السعودي اضغط هنا للدخول إلى نظام فارس.

خطوات التسجيل في نظام فارس

إننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، خطوات التسجيل في نظام فارس، موضح إليكم كالتالي:-

ادخل علي موقع وزارة التربية والتعليم السعودية من هنا.

ادخل على إدارة التعليم التابع لها.

ومن الخدمات الإليكترونية اضغط على نظام فارس.

قم بالضغط علي اختيار التسجيل لأول مرة للخدمة الذاتية.



سوف يتم نقلك إلي صفحة أخري بشكل تلقائي.

اكتب رقم الهوية الخاص بك.

اكتب البريد الإلكتروني الخاص بك الذي يمكن للوزارة التواصل معك من خلاله.

اكتب رقم الكشف الخاص بك.

اكتب رمز التحقق الخاص بك.

اكمل أي بيانات اخري مطلوبة منك بشكل صحيح.

وبعد الانتهاء من ملأ البيانات بشكل صحيح قم بالضغط علي تسجيل دخول.

وانتظر بعدها بضع ثواني.

وعندها سوف يتم إرسال رسالة لك علي بريدك الإلكتروني تفيد بإكتمال تسجيل الحساب بشكل صحيح.

سوف تجد في الرسالة اسم المستخدم الخاص بحسابك وكلمة السر الخاصة بحسابك.

خدمات نظام فارس للموظفين

إليكم متابعينا الكرام، الخدمات التي يتيحها نظام فارس للموظفين، موضح كالتالي:-

التقديم علي طلب تقاعد.

التقديم علي طلب إجازة.

تعديل طلب بداية الإجازة.

تقديم طلب إلغاء الإجازة.

تقديم طلب تعديل في فترة الإجازة.

تقديم طلب بمد فترة الإجازة.

تقديم طلب بقطع فترة الإجازة.

تقديم طلب للحصول علي البدلات والمكافآت.

إجراء إبلاغ مباشرة بعد الإجازة.

الاستعلام عن بيان الانتداب.

الاستعلام عن بيان في خارج وقت العمل.

الاستعلام عن بيان السجل التاريخي الخاص بالموظف.

الاستعلام عن البيانات الأساسية الخاصة بالموظف.

الحصول علي بيان مفصل للراتب الشهري.

إجراء استعلام عن أي طلبات معلقة.

خدمات نظام فارس للمديرين

إليكم متابعينا الكرام، الخدمات التي يتيحها نظام فارس للمديرين، موضح إليكم كالتالي:-

الإبلاغ عن غياب موظف من دون التقديم علي إجازة.

تقديم طلب بإجراء بدل إلي موظف.

إجراء رفع بشكل مباشر لموظف بسبب الحصول علي إجازة.

إجراء استعلام عن الطلبات الخاصة بالموظفين.

إجراء استعلام خاص بالموظفين في المدرسة.

كيفية تعديل بياناتي في نظام فارس؟

إننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، إمكانية تعديل بياناتي في نظام فارس السعودي الإلكتروني، موضح إليكم من خلال الخطوات التالية:

يقوم الموظف بالدخول علي رابط موقع نظام فارس الإلكتروني.

يقوم بتسجيل الدخول علي الموقع.

اضغط علي خيارات الخدمة الذاتية.

يختار التغيرات علي البيانات التي يتم تحديدها.

يقوم بتسجيل المعلومات الجديده والتي من أهمها تاريخ العمل للموظف في وزارة التربية والتعليم السعودية.

يقوم باختيار عملية طلب تحديث البيانات الأساسية.