طائرات إسرائيلية تشن غارات على مواقع في قطاع غزة

شن الطيران الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح السبت، غارات على مواقع داخل قطاع غزة، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

ويأتي هذا التطور، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة، اعتراض صاروخين أُطلقا من القطاع، باتجاه جنوب إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "أطلق صاروخان من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، وأضاف أن "منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترضت الصاروخين".

ولم ترد تقارير حول خسائر، في حين أعلنت أجهزة الطوارئ الطبية الإسرائيلية علاج بعض الأشخاص الذين دخلوا في صدمة.

وفي وقت سابق، دوت أصوات صفارات الإنذار في مدينة عسقلان والمنطقة المحيطة في قطاع غزة، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

ويأتي ذلك بعد أكثر من شهر من إطلاق آخر صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.