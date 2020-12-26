طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في قطاع غزة

شنت عدة طائرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، ضربات جوية استهدفت عدة مواقع في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "سما" الإخبارية المحلية عن مصادر قولها إن طائرات الاحتلال استهدفت موقع التفاح بصواريخ حربية بشارع يافا شرق غزة ، وأدى القصف الي انقطاع الكهرباء عن احياء شرق غزة

وأضافت مصادر أمنية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق دير البلح.

ومساء أمس، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه "تم تفعيل القبة الحديدية واعتراض صاروخين، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في عسقلان والمنطقة المحيطة بها".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات حتى الآن.