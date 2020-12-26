اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ورابط النتيجة والسماح بكفايات بديلا لها

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات هو أحد أهم وأبرز الشروط التي أقرتها، لائحة الوظائف التعليمية بهدف حصول المعلم على الترقي واستمرار العلاوة السنوية، ولكن مع بعض التعديلات التي من شأنها أن ترفع من قدرات المعلم والتنافس بين المعلمين والمعلمات لمزيد من الكفاءة والخبرة، والمعلم السعودي لديه هذه القدرة بالفعل.

​​اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، هو أحد أهم وأبرز الأدوات التي تسهم في تحسين كفاءة وجودة أداء كافة المعلمين والمعلمات، ورفع مستوياتهم المهارية، وهي مُعدة بهدف رصد امتلاكهم للقدرات المطلوبة لأداء مهامهم تجاه الطلاب والطالبات.

والهدف من هذا الاختبار هو قياس مدى تحقيق المعلم لأبسط المعايير المطلوبة منه، للقيام بأداء مهمة التدريس للطلاب والطالبات، وذلك بما يشمل العلوم والمعارف العامة بالإضافة إلى المهارات المختلفة، ويتم التعامل مع نتائج اختبار الترخيص المهني، بواسطة الجهات المختصة بوزارة التعليم، وذلك بهدف عمليات انتقاء المتقدمين للوظائف التعليمية للتعين وفقًا لضوابط اللائحة التعليمية الجديدة 1441.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، هو متطلب مهم للغاية لهم وفقًا لأحدث قرارات وزارة التعليم ، وهذا الاختبار يتكون من قسمين رئيسين هما؛ الاختبار التربوي والذي يشترك فيه كافة المعلمين والمعلمات، والقسم الثاني هو الاختبار التخصصي أو المتخصص، والذي يغطي كافة التخصصات للمعلمين وهي حاليًا 38 تخصصًا.

، وهذا الاختبار يتكون من قسمين رئيسين هما؛ الاختبار التربوي والذي يشترك فيه كافة المعلمين والمعلمات، والقسم الثاني هو الاختبار التخصصي أو المتخصص، والذي يغطي كافة التخصصات للمعلمين وهي حاليًا 38 تخصصًا. في قرار جديد له، أعلن مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، قراره بنقل ترخيص برامج التدريب الإلكتروني، من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وإسناد تلك المهام إلى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وذلك وفقًا لعدد من المعايير والشروط الجديدة.

اليوم الموافق الأحد ١٤٤٢/٤/٢١هـ، بدء التقديم على اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، من المجتازين لاختبار كفايات المعلمين العام والخاص فقط، وذلك لإصدار الرخصة لهم، اعتبارًا من اليوم الموافق 6 ديسمبر 2020م.

سوف يتم تخصيص الفترة بداية من 15 ديسمبر الجاري وحتى يوم 28 ديسمبر من نفس الشهر، لفتح باب التسجيل لكل المعلمين والمعلمات، على أن يتم إجراء الاختبار التخصصي بداية من يوم 23 يناير لعام 2021م المقبل.

سوف يتم عقد الاختبار التربوي، في يوم 20 مارس، لعام 2021 م المقبل.

سوف تنعقد اختبارات الرخصة المهنية خلال الشهر القادم، في الفترة من 23 وحتى 30 يناير 2021 وذلك لاختبار التخصص.

يعقد اختبار الرخصة المهنية العام، بالفترة الثانية الموافقة 20 حتى 26 مارس عام 2021م.

وسوف تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، في يوم 30 مايو 2021م، لكل من خاض الاختبارات سواء أكان ممارسًا أم متقدمًا أم خبيرًا، مع اتخاذ قرار من جانب الهيئة، بإصدار رخصة معلم، لكل من يزاول مهنة التعليم ممن يحملون مؤهلا جامعيًا، وفقًا إلى اللائحة التعليمية الجديدة.

إذا أردت معرفة درجتك السابقة، التي كنت قد حصلت عليها من قبل، في اختبار كفايات المعلمين سابقًا، أو ما يعرف بالرخصة المهنية حاليًا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط موقع قياس الرسمي. اختر نوع الاختبار وحدد معلمين.

عقب أن أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بعدم قبول رخصة اختبار كفايات المعلمين لمن حصل عليها، قبل عام 1435ه، تراجعت مرة أخرى أمام مطالب المعلمين، بألا يتم تحميلهم إجراءات اختبار الرخصة المهنية مرة أخرى، والآن تم السماح بمنح الرخصة لمن اجتاز اختباري كفايات التخصصي والعام، كل على حده، فإذا لم يتم ذلك؛ يجب على المعلم أن يسجل بالاختبار ليجتازه ويحصل على الدرجة المطلوبة، وفقًا للضوابط المعلنة من جانب الهيئة.

أعلن الدكتور عبد الله السعدوي؛ مدير الإدارة العامة في هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالإدارة العامة للقياس، أن موعد إجراء اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، ممن يرغبون في التقدم للحصول على الترخيص المهني، قد تحدد للفوج الأول في شهر ديسمبر وذلك كما يلي:

تحدد عقد اختبار الرخصة المهنية للفترة الأولى؛ في يوم ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠م المقبل، على أن يتم عقد اختبار التخصص للمعلمين والمعلمات بالمملكة، في الفترة من يوم 23 يناير 2021م، الموافق وحتى يوم 30 يناير 2021م.

بينما تقرر عقد الاختبار التربوي العام في الفترة من 20 مارس 2021م، وحتى يوم 26 مارس 2021م، بينما سيتم الإعلان عن نتائج الاختبارات في يوم 30 مايو 2021م المقبل.

أعلنت اليوم هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن الرسوم الخاصة باختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، والمتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى منها في نوفمبر المقبل، وذلك وفقًا للتوزيع التالي:

يتحدد رسم وقيمته 200 ريال سعودي فقط لا غير، لإجراء اختبار الرخصة المهنية، وذلك للقسمين العام والمتخصص. يتحدد رسم وقيمته 100 ريال سعودي فقط لا غير، لإصدار شهادة الرخصة المهنية، أو في حالة تجديدها أو ترقيتها كذلك. بينما تبلغ قيمة تكلفة إعادة اختبار الرخصة المهنية، ما يقدر يحوالي 100 ريال سعودي فقط لا غير، للاختبار العام، و 100 ريال سعودي فقط لا غير لإجراء إعادة الاختبار المتخصص.

موعد وخطوات التقدم للتقاعد المبكر للمعلمين

في خطوة جديدة لها اليوم، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعوديةن عن موعد بدء تلقي طلبات التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات في المملكة، وذلك في الفترة من 3/ 2 /1442 هجريًا والموافق يوم الاثنين 21 سبتمبر الجاري، وحتى يوم 16/5/1442 هجريا، الموافق 31 ديسمبر لعام 2020م الجاري، وذلك للتقدم إلى كل من عبر نظام فارس الإلكتروني:

التقاعد المبكر.

تاريخ ترك العمل.

الإعارة ونقل الخدمات.

سوف يتم إصدار الرخصة المهنية لكل من سبق لهم اجتياز اختبار كفايات المعلمين، وفقًا للضوابط التالية: يتم التسجيل في اختبار الرخصة خلال 3 أعوام، من بداية تطبيق الرخصة المهنية. تمنح هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة رسميًا، لرتب معلم ممارس ومتقدم وخبير؛ وذلك لكل من سبق له اجتياز اختبار كفايات المعلمين، من أولئك الذين هم على رأس العمل، وذلك وفقًا لدرجاتهم بالصورة التالية:

– معلم ممارس ٥٠-٦٩ درجة.

– معلم متقدم ٧٠-٧٩ درجة.

– خبير ٨٠ درجة فأعلى.

– وبالنسبة للخريجين فإن معلم ممارس تتطلب ٥٠ درجة فأعلى. في حال عدم تحقيق المعلم للدرجة المطلوبة في اختبار كفايات المعلمين، فإنه يجب أن يخوض اختبار الرخصة المهنية، وتحقيق درجته المطلوبة وفقا لضوابط الترخيص. إذا كان المعلم قد حصل بالفعل على اختبار كفايات المعلمين، ويرغب في خوض اختبار الرخصة المهنية لرخصة معلم ممارس، فمن حقه أن يدخل الاختبار مرة من كل عام، في حال توافرت له السنوات المحددة في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة. تكلفة اختبار الرخصة المهنية 200 ريال سعودي، للاختبارين العام والتخصصي، بواقع 100 ريال لكل قسم منهما. يمكن لكل من حصل على مؤهل جامعي فما أعلى، وكل من على رأس العمل بالفعل من المعلمين، عدا من يزاول المهنة أثناء تنفيذ اللائحة ويحمل مؤهلًا أقل من الجامعي، أو من يتقدم للالتحاق بالمهنة في المستقبل، بمراحل التعليم العام بكل من المدارس الحكومية والأهلية، وفقًا لضوابط التعيين بالوظائف التعليمية وفقًا للائحة الجديدة، كل هؤلاء يحق لهم التقدم لخوض اختبار الرخصة. يحق للهيئة خلال فترة 3 أعوام، من تطبيق اللائحة التعليمية الجديدة، من إصدار رخصة معلم متقدم أو معلم خبير، لكافة المعلمين ممن هم على رأس العمل بدون الحصول على الرخصة السابقة لها، وذلك عقب إتمام الفترة المقررة في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، مع تحقيق درجة الاجتياز المطلوبة. على المعلمين في مدارس التعليم الأهلي الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، بما يتفق مع لائحة التعليم الأهلي، وذلك بالحصول على رخصة معلم ممارس، كحد أدنى للقيام بمزاولة المهنة، وفقًا لضوابط الحصول على الرخصة المهنية، في فترة لا تتخطى 4 أعوام من تطبيق الرخصة.

في قرار جديد لها اعتبارًا من يوم الموافق ٢١ من ذي الحجة لعام 1441 هـ، حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، بقرار رسمي أن يتم إنهاء كافة التكليفات لجميع قائدي وقائدات، المدارس العالمية والأهلية كافة، من المكلفين منهم من وزارة التعليم، وذلك بجميع المراحل التعليمية، على أن يتم تعيين بديلًا لهم، من السادة المديرين المؤهلين، من حاملي الجنسية السعودية، وذلك على حساب الوزارة لإدارة المدارس المذكورة بالقرار.

شرحنا بالأعلى أن اختبار الرخصة المهنية يتكون من قسمين هما؛ الاختبار العام والاختبار التخصصي، ويغطي الاختبار العام مجالات تربوية عامة يشترك فيها كافة المعلمون، مثل تعزيزك التعليم، ودعم التعلم، والمعرفة المهنية، والمسؤولية المهنية، ويتم قياس تلك العناصر من خلال 11 معيارًا. ويتكون كل قسم منهما من 75 سؤالًا، عدا الاختبار التخصصي في الرياضيات والفيزياء فإنها يتكون من 60 سؤالًا فقط.

قامت وزارة التعليم السعودية بتحديد 6 حالات واضحة، لا تمنع حركة النقل الخارجي 1441 عن المعلمين والمعلمات، ممن ينتظرون أية أخبار جديدة بشأن تلك الحركة المتوقفة منذ فترة من الوقت، وهذه الحالات هي؛ إجازة المنوم في مشفى، وعدة وفاة الزوج للمعلمة، والغياب الاضطراري، وحالة الوضع، والبرامج التدريبية، والمشاركة في الخارج. كما تم تحديد الفئات التعليمية المشمولة بالتمديد بعد التقاعد وفقًا للضوابط المعلنة ضمن قرارات مجلس الوزراء السعودي. وهناك 4 حالات من الغياب يمكن أن تؤثر أثناء المفاضلة، وهي مرافقة مريض، والمرضي، ورعاية طفل، والاستثنائي، بالإضافة إلى إتاحة تعديل الغياب من حساب قائد المدرسة في نظام نور لحركة النقل الخارجي.