شروط الحصول على قرض بنك التسليف للمطلقات والأرامل بدون كفيل

شروط الحصول على قرض بنك التسليف للمطلقات والأرامل ، يعتبر قرض بنك التسليف من أهم قروض المملكة العربية السعودية لجميع الفئات، وحديثاً قروض للأرامل، والمطلقات لمساعدتهن على العيش، والتأقلم مع صعوبات الحياة، وفي هذا المقال سنعرض عليكم كيفية الحصول على قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف .



شروط الحصول على قرض بنك التسليف للمطلقات والأرامل

هناك شروط معينة، وضعها بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، للحصول على قرض للأرامل والمطلقات، وهذه الشروط هي كما يلي.

تقديم مستندات إثبات الحالة الاجتماعية، سواء كانت أرملة أو مطلقة، أو زوجها مسافر، وانقطعت أخبارها.

ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 1000 ريال سعودي.

وجود حساب الكفيل الأصلي مع حساب السيدة.

ليس لديه مصدر ثابت للدخل والممتلكات.

أرفق بياناتك إلى وزارة الصحة.

صورة من هوية المطلقة سارية المفعول.

أن يكون عمر المرأة المتقدمة للقرض، 25 سنة على الأقل.

تقديم نموذج بريدي، عن طريق هيئة البريد السعودي، وإثبات بتوقيع الموظف المختص.

كيفية الحصول على قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف

للحصول على قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف أتبع الخطوات الأتية.

ادخل الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية هنا.

تسجيل الدخول، باستخدام بيانات الوصول الوطنية المحددة.

تسجيل كافة البيانات اللازمة للحصول على القرض وهي “رقم الهوية الوطنية، العنوان الوطني، رقم الحساب، رقم الهاتف”.

قم بتأكيد التسجيل عبر رقم التأكيد، واكتب الموقع المحدد .

قم بتتبع الطلب عبر صفحة طلباتي، في بنك التنمية .

الفئات التي تستحق القروض للأرامل والمطلقات من بنك التسليف

يضع البنك شروط الفئات التي يحق لها الحصول على القرض، والتي سنذكرها في النقاط الأتية.

هناك فئات معينة يحق لها الحصول على القرض، وهي (أصحاب المعاشات -ربة البيت – موظفو المؤسسات العامة)، وهم من الفئات المؤهلة للحصول على قروض، مع أضعف التسهيلات التي يقدمها البنك من خلال الحصول على القرض، حتى يحصل فقط علي القرض لمن يستحقه .

وفي نهاية هذا الموضوع قدمنا لكم ابرز النقاط عن كيفية الحصول علي قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف عن طريق الخطوات المذكورة سابقاً، وما هي شروط الحصول علي هذا القرض، والفئات المستحقة للحصول علي القرض مثل ربة المنزل.