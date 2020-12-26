“مساند” تسجيل الدخول لاستقدام العمالة المنزلية من مختلف الجسيات أون لاين

تقدم منصة مساند الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول بها مجموعة من الخدمات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية بمنتهى السهولة واليسر من خلال الرابط الإلكتروني للموقع، فهي خدمة أطلقت تحت رعاية وزارة الموارد البشرية السعودية والتنمية الاجتماعية، بهدف تسهيل عملية الاستقدام بوجه عام وحفظ حقوق أصحاب العمل والعامل المنزلي من خلال تحديد رؤية واضحه للواجبات والمسؤوليات والحقوق الخاصة بكل طرف، وسوف نتناول جميع جوانب هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني الذي يهدف دائماً إلى تقديم الحقيقة الواضحة والرؤية الصادقة.

ما هي الخدمات التي يقدمها مساند:

يقدم مساند مجموعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة باستقدام العمالة المنزلية والأفراد بهدف تحسين تقديم الخدمة وإتاحة بدائل على نطاق أوسع، كما أنها تعمل على تحديد أسس وقواعد التعامل بين الأطراف المعنية في إطار تحديد واجبات ومسؤوليات كل طرف أي أن كل طرف من أطراف التعاقد يكون واضح أمامه ما له وما عليه من حقوق وواجبات وتتمثل هذه الخدمات في الآتي؛

التعاقد الإلكتروني؛ بحيث يمكنك نظام مساند من التعاقد إلكترونيا مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية في جميع أنحاء المملكة.

التأشيرة الإلكترونية؛ وهي خدمة إلكترونية تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على تأشيرة عمالة منزلية جديده أو بديلة.

التوثيق الإلكتروني؛ وهي خدمة توثيق تعاقد العمالة المنزلية من خلال نظام مساند إلكترونيا أيضاً.

خطوات التسجيل في نظام مساند لاستقدام العمالة:

يتم التسجيل في خدمة مساند إلكترونيا من خلال مجموعة من الخطوات غاية في السهولة ومن خلال الرابط الإلكتروني الخاص بموقع الخدمة أون لاين بدون حاجة الذهاب إلى مكاتب وشركات العمل واستقدام العمالة المنزلية والأفراد، فمن خلال تسجيل دخولك إلى النظام يمكنك التعاقد مع أكثر من 100 مكتب عمل موثوق حول المملكة وأنت في منزلك وتحديد العمالة والجنسية المطلوبة وأيضا التعاقد والتوثيق أون لاين وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول من خلال الرابط الإلكتروني لمساند باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة السر الخاصة بك. قم بتقديم طلب تأشيرة عمل وتحديد الجنسية المطلوبة للعمل لديك. اختيار أحد مكاتب العمل المتاحة من خلال الموقع وتوقيع التعاقد معها أون لاين. ثم تقوم بدفع تكاليف ورسوم الاستقدام ومتابعة الطلب إلكترونياً. بعد تنفيذ التعاقد تصلك العمالة إلى منزلك بكل سهولة.