فرنسا تسجل أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة الفرنسية فى بيان لها، يوم الجمعة، أن هذه هى أول إصابة بالسلالة الجديدة فى فرنسا.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل الإصابة فى مدينة تور لدى رجل قدم من لندن يوم 19 ديسمبر الجاري، وهو تحت الحجر الصحى الآن وبحالة جيدة، حسب البيان.
يذكر أن السلطات البريطانية أعلنت الأسبوع الماضى عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة أكبر، لكنها ليست أكثر شدة من السلالة السابقة من الفيروس ولا تتطلب علاجا مختلفا.
وعلى إثر اكتشاف السلالة الجديدة أعلن عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا وفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين من المملكة.
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