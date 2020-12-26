تعليق الرحلات الجوية من مدينة ناشفيل الأمريكية بعد حادث الانفجار

علقت السلطات الأمريكية، مساء أمس الجمعة، كل الرحلات الجوية التي تنطلق من مطار مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي على خلفية حادث انفجار قوي كان مصدره عربة سكن.

وقالت إدارة المطار، عبر "تويتر"، إن "هيئة الطيران الفدرالية علقت مؤقتا انطلاق الرحلات الجوية من مطار ناشفيل الدولي بسبب مشاكل في نظام الاتصالات نجمت عن الحادث الذي وقع اليوم وسط ناشفيل".

وأضاف البيان أنه كان من المتوقع أن يتم حل المشاكل واستئناف الخدمة حتى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، لكن عملية الإصلاح كانت مستمرة في عدد من الممرات بعد هذا الوقت.

وأعلنت شرطة مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، في وقت سابق من الجمعة، أن انفجارا قويا وقع في الساعة الـ6:30 صباح اليوم، الذي يصادف عيد الميلاد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نقلوا إلى المستشفى.