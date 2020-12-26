منصة مدرستي للتعرف على نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول1442

تعد منصة مدرستي محور العملية التعليمية عن بعد حيث تقدم المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم بالمملكة بعد اعتمادها بدء العام الدراسي الحالي عن بعد وذلك بسبب انتشار وباء كوفيد19 حيث تقوم المنصة بمحاكاة الواقع الفعلي لليوم الدراسي بالمدرسة بكافة تفاصيله من حيث أداء التمارين الصباحية وتقديم الدروس اليومية والأنشطة المختلفة فضلاً عن التواصل بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والعديد من الخدمات التعليمية الأخري كما يمكن أيضاً التعرف على نتيجة الاختبارات عبر المنصة ونظام نور أيضاً ومن خلال تلك المقالة سوف نقدم لكم خطوات التعرف على نتيجة الاختبارات لكافة المراحل التعليمية للعام الدراسي الأول عبر منصة مدرستي.

منصة مدرستي وخطوات التعرف على نتائج الطلاب

هناك مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي يجب القيام بها حتي يتمكن الطالب من التعرف على درجاته عبر المنصة وهذه الخطوات هي:

يقوم الطالب بالدخول إلى حسابه بمنصة مدرستي. بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة التقويم. سيظهر لك عدة خيارات اضغط على إشعار الفصل الدراسي الأول. سوف يظهر لك ملف بصيغة(pdf) قم بتحميله حيث يحتوي الملف على جميع درجات الطالب في جميع الاختبارات. بعد الإطلاع على درجاتك يمكنك طباعة الملف.

ما يستطيع الطالب إنجازه عبر المنصة

تقدم المنصة للطالب العديد من الخدمات التي تسهل عليه العملية التعليمية وتشجعه على الإقبال وحب التعليم حيث توفر المنصة كافة الوسائل التي تجعل من عملية التعليم عن بعد عملية ناجحة ومثمرة وهذا ما تسعي إليه وزارة التعليم بالمملكة وتبذل الجهود المختلفة لإثباته.

تقدم المنصة للطالب محتوي تعليمي عن بعد متكامل يضمن جودة التعليم وتوصيله بكل سهولة للطالب.

تمكن الطالب من حضور الدروس اليومية لمختلف المواد التعليمية.

تمكن الطالب من تحميل مختلف الكتب الدراسية لكل مرحلة.

إمكانية حل الواجب المدرسي إلكترونياً من خلال المنصة.

تسجيل الحضور والغياب.

تمكنه من سهولة التواصل مع المدرسة والمعلمين.

تقدم عدد مختلف من الأنشطة التعليمية.

التعرف على نتائج الاختبارات لكافة المراحل التعليمية.

وكانت وزارة التعليم بالمملكة قد أعلنت أنه فور الانتهاء من الاختبارات ومراجعة الدرجات ورصدها من جانب المعلمين سوف يتم الإعلان عنها مباشرة حيث ستكون متوفرة عبر المنصة وعبر نظام نور التعليمي.