رابط نظام نور برقم الهوية 1442 لشهادات المرحلة المتوسطة والثانوية

أصدرت وزارة التعليم قرار تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية 1442 ورمز التحقق، لاستعلام نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول بعد نهاية فترة الاختبارات النهائية عن بعد، واستكمالاً للعملية التعليمية التي كانت تقدمها منصة مدرستي طوال الفترة السابقة، والتي تم التعامل معها بالكامل إلكترونياً عبر المواقع المبرمجة علي خدمة العملية التعليمية، وأكدت الوزارة، أنه يتم تقديم نتائج الطلاب برقم الهوية فقط عبر نظام نور 1442 للنتائج مثل كل عام، كما أعلنت عن الخطوات التوضيحية والاسترشادية من أجل استعلام النتائج بالسجل المدني بدون رقم سري لطلاب المملكة العربية السعودية بمختلف المراحل التعليمية، المرحلة الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، ونوفر لكم الآن نظام نور برقم الهوية لنتائج الطلاب.

نتائج الطلاب 1442 إشعار الدرجات

أكدت وزارة التعليم، أنه تم اعتماد إعلان النتائج برقم الهوية عبر نظام نور لنتائج الطلاب بدون رقم سري، كما أضافت تنبيهاً علي أولياء الأمور من أجل الدخول إلي حساباتهم عبر النظام الإلكتروني لنور من أجل الحصول علي شهايد الطلاب بكل سهولة وطباعة إشعار الدرجات قبل تفعيل الرابط بالهويه للطلاب، وسنوفر لكم الآن بالفيديو شرح مبسط لتحميل الدرجات.

رابط نظام نور برقم الهوية 1442

يقدم النظام الإلكتروني لنور خدمات مميزة للطلاب، أهمها استعلام نتائج الطلاب بالسجل المدني فقط الفصل الدراسي الأول، كما يقدم طباعة إشعار الدرجات بكل سهولة، ونرفق لكم رابط النتائج بالهوية الوطنية بالشرح كالآتي:

يجب الدخول إلي رابط نتائج نور بالهوية، https://noor.moe.gov.sa/Noor.

يجب كتابة البيانات الشخصية، اسم المستخدم وكلمة المرور، ورمز التحقق في حالة عدم التفعيل.

يقوم المستخدم في حالة التفعيل للرابط بالهوية، بكتابة رقم السجل المدني، ورمز التحقق.

بالأخير يتم تنفيذ التعليمات الموضحة أدناه للاستعلام، وطباعة الإشعار.

كانت هذه خطوات سريعة، مرفقة مع رابط نتائج نظام نور بدون رقم سري، أو باستخدام حسب ولي أمر الطالب، ونتعرف الآن بالشرح من خلال الفيديو علي طريقة تحميل الدرجات.

طريقة تحميل نتائج الطلاب نظام نور 1442

يرغب جميع أولياء الأمور، والطلبة والطالبات بالمملكة، بالاستعلام عن نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية عبر رابط النظام الإلكتروني لنور، والذي يوفر النتائج بالهوية ورمز التحقق، وللاستعلام عليكم تطبيق الآتي بالفيديو.

أوضحت الطريقة السابقة كيفية دخول رابط نظام نور برقم الهوية فقط، من أجل استعلام نتائج الطلاب 1442 بالسجل المدني ورمز التحقق بكل سهولة.