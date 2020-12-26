تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2021، لا يخلو بيت كل مسلم من قناة المجد للقرآن الكريم التي تبعث في النفوس البركة والطمأنينة، بالإضافة إلى الراحة والسكينة والهدوء وهذا ما نحتاج إليه جميعا سواء للتخلص من الخوف والقلق، أو لنقاء النفس بعد يوم عمل شاق، وبالإضافة إلى إذاعة القرآن الكريم برواياته المختلفة فإنه يتم إذاعة الرقية الشرعية يوميا بالإضافة إلى البث المباشر عبر اليوتيوب، والتي تحفظ البيوت والعائلة بأكملها من الحسد والحقد، ولذلك سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة إضافة تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد على جهاز الاستقبال.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد

تمنحك يوميا قناة المجد للقرآن الكريم متعة الاستماع إلى ختمة متنوعة لأكثر من 10 قراء يوميا وبدون توقف، حيث تستطيع الاستماع إلى القرآن الكريم على مدار الـ 24 ساعة، ويمكنك ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك بكل سهولة حتى تضمن عدم انقطاع البث الفضائي، حيث يتم الضغط على زر الإضافة المتواجد في الريموت كنترول ثم إدخال تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد وهو 12053 على القمر الصناعي نايل سات، على أن يكون معدل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي، كما أن معامل تصحيح الخطأ هو 4\3، أما قناة المجد العامة فيمكنك ضبط ترددها على 11137 استقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

قُراء قناة المجد

تحتوي مكتبة قناة المجد على مجموعة متنوعة من القراء المتميزين في تلاوة وتجويد القرآن الكريم، وعلى رأس القائمة الشيخ محمد صديق المنشاوي والذي تجاوز عدد مشاهدات اليوتيوب لسورة يس وسورة ق وسورة الرحمن وسورة غافر والتي قام بتلاوتها بصوته العذب ملايين الأشخاص، وكذلك الشيخ محمد جبريل والشيخ عبد الباسط عبد الصمد ولكل منهما الآلاف من المستمعين بشكل يومي، وهذا ما جعل الكثير يبحثون عن قناة المجد للقرآن الكريم وترددها الجديد.

الشيخ سعد الغامري أيضا من القراء الذين يتميزون بالصوت العذب في قناة المجد للقرآن الكريم، وتجاوز عدد مشاهدات اليوتيوب لسورة الملك بصوته الرائع مليون و 100 ألف شخص، ومن القراء الذين يمكنك الاستماع إليهم أيضا عبر قناة المجد القارئ الشيخ ياسر سلامة، القارئ الشيخ يحيى صدقي، القارئ الشيخ ماهر علي بن عبد الرحمن الحذيفي، القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي، القارئ الشيخ فارس عباد، القارئ الشيخ محمد الليثي، القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، القارئ الشيخ محمود الخشت والقارئ الشيخ ماهر المعيقلي وغيرهم من القراء.