كيفية تسجيل دخول أفراد جديد في مساند العمالة المنزلية

يمكن للسعوديين تسجيل دخول أفراد جديد على منصة مساند بكل سهولة ويسر.وقبل أن نشرح طريقة التسجيل في مساند يمكننا القول أن هذه المنصة من الأنظمة الرائدة الجديدة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية. إن الهدف الكامل لهذه الخدمة هي التعامل الإلكتروني الأسرع بدلًا من التعامل البشري في عملية استقدام العمالة بأي من كانت أنواعها بحيث يحصل كل من المواطن السعودي على حقه، والعامل على حقه.

ما الهدف من منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية؟

تهدف منصة مساند التابعة للوزارة الخاصة بالتنمية البشرية والاجتماعية في السعودية إلى تذليل أي عقبات في العمليات الادارية للاستقدام في أي من المجالات المهنية وأشهرها العمالة المنزلية.

ومن ثم كان الهدف الرئيسي لمنصة ساند رفع مستوى الوعي والمراعاة لجميع حقوق المواطنين السعوديين والعمال من ناحية أخرى. ولذلك المنصة تقدم الكثير من الخدمات يمكننا أن نذكرهم في بقية التقرير الحالي.

تتيح عبر منصة مساند أن تطلب تأشيرة إلكترونية. وتتيح أيضًا التعاقد الإلكتروني بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل السعوديين. يمكن دفع تكاليف الاستقدام وأن تتابع حالة الطلب الخاصة بالعمالة. المتابعة الكاملة حتى وصول العمالة المنزلية والعمل.

أولًا: ادخل إلى رابط منصة مساند الرسمية.

ثانيًا: اضغط على تسجيل دخول. سيتم توجيهك إلى صفحة لتدخل فيها بيانات حسابك حتى يتم اتمام تسجيل الدخول بنجاح. انقر بعد ذلك على الأيقونة الخاصة بتسجيل حساب جديد. بعدها ادخل على صفحة إدخال بيانات الأفراد الجديدة. وفي المرحلة السادسة قم اختيار نوع الهوية أي ما كانت إقامة أ و هوية وطمنية. انتقل نحو زر التالي. قم بكتابة رقم هويتك الوطنية. أو يمكنك كتابة رقم اقامتك. أدخل اسم العائلة. اكتب تاريخ ميلادك يوم وشهر وسنة. انقر على التالي. أدخل جميع بياناتك التي يطلبها منك. احرص على أن تكون بياناتك صحيحة. انقر على تسجيل دخول. وبهذا تكون نفذت كل المطلوب لـتسجيل دخول افراد مساند الجديد.

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ما هي الخدمات التي تقدمها مساند؟خطوات عمل تسجيل دخول افراد في مساند عبر الانترنت