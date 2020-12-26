الهلال والاتحاد علي صفيح ساخن تعرف علي موعد المباراة والقنوات الناقلة في الدوري السعودي 2021

قدم الدوري السعودي للمحترفين ضمن مباريات اليوم، موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم في الكلاسيكو السعودي الضخم المقام بعاشر أسابيع دوري الأمير محمد بن سلمان، ولهذا نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال اليوم أمام الفهد، وسنستمتع باللقاء عبر قنوات السعودية الرياضية، وسنتعرف علي الفائز والذي رجحه القحطاني ليكون الزعيم، فقد قام القحطاني بالكشف عن السر لأفضلية الزعيم بالفوز، وهو من لاعبي نادي الهلال السعودي، وذلك خلال المنافسات القائمة الليلة، وسيكون خلالها الفهد ضيف الزعيم، مساء يوم السبت، علي ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، وكان إعلان القحطاني متعلقاً بالسلبيات التي تواجه اتحاد جدة، كما وضح رؤيته القوة بالهلال الذي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والهلال اليوم

أعلنت الإدارة عن توقيت ماتش الاتحاد اليوم أمام الزعيم، حيث سينطلق اللقاء مساء السبت 26 من ديسمبر 2020، وسيكون اللقاء في تمام الساعة الرابعة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش الدولي، بينما بتوقيت المملكة العربية السعودية ينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة وخمسون دقيقة مساءً، بينما ينطلق اللقاء في تمام الثامنة وخمسون دقيقة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

علمنا جميعاً، أن الزعيم يتصدر جدول ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث امتلك 22 نقطة خلال لعبه تسع مباريات، بينما الاتحاد يأتي بالمركز الخامس برصيد 14 نقطة فقط، وذلك عن طريق الفوز خلال 3 مباريات، وخسارة وحيدة، والتعادل خلال خمس لقاءات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال اليوم

عينت قنوات السعودية الرياضية، القناة التي تذيع مباراة الهلال والاتحاد اليوم عبر شاشتها، وقد حددت قناتين بالمعلقين المميزين خلالهما، ليتم نقل المباراة من خلال ستاد الملك فهد الدولي علي قناة ’’KSA Sports 4 HD’’ بتعليق عيسي الحربين، بينما ينطلق اللقاء علي ’’KSA Sports 1 HD’’ بتعليق فهد العتيبي.