نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شرطة ناشفيل تعلن العثور على أشلاء في موقع الانفجار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عمدة ناشفيل، جون كوبر، إن القنبلة التي انفجرت زرعت في الشاحنة عن عمد، موضحا أنه سيتم فرض حظر تجول في الفترة المسائية في ناشفيل لغاية يوم الأحد.

وأضاف "كوبر"، في مؤتمر صحفي قبل قليل: سنواصل التحقيقات وتم نقل 3 مصابين إلى المستشفى، ورجال الشرطة قاموا بعملهم لتأمين المكان قبل الانفجار".

من جانبها قالت شرطة ناشفيل، في تصريحات نقلتها قناة العربية: "ندرس كل الفرضيات لمعرفة أسباب الانفجار، وعثرنا على أشلاء في الموقع ونتحقق فيما إذا كانت أشلاء بشرية".