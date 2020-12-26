ضوابط استحقاق مكافأة «نهاية الخدمة» للعامل، من خلال تصريح بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق حسابها على الفيس بوك عن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة التي تتفق مع المادة ٨٤ من نظام العمل، التي تقر على وجوب احتساب مدة العمل الأساسية للعامل إذا انتهت علاقته بمكان العمل، ويتم ذلك من خلال احتساب أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى التي قضاها في عمله، وتحسب بقيمة أجر شهرى عن باقي السنوات التي قضاها في العمل، ومن خلال الحساب الرسمي للوزارة أعلنت أن العامل يستحق الحصول على مكافآت نهاية خدمته، وفقًا لقانون العمل، كما يجب على صاحب العمل أن يقوم بدفع المكافأة المقررة للعامل، وجاءت هذه القرارات لا تشمل العمال السعوديين فقط، بل تشمل كافة العمال المقيمين بالمملكة العربية أصحاب الجنسيات الأخرى،

احتساب الموظف السعودي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تصريح لها أمس الموافق ٢٥ ديسمبر عن أهم الشروط التي من خلالها يمكن للموظف السعودي أن يحتسب في النطاقات، وتزايدت التساؤلات حول عمر الموظفين الذين وسوف يحتسبون إلي النطاقات، ولكن جاءت التصريحات من الوزارة أعلنت أنه سوف يتم احتساب الموظف السعودي النطاقات بداية من عمر ١٨ عانًا حتى سن ال٦٠ عامًا.

عمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلكترونيا

كما أعلنت الوزارة عن الفئات التي سوف تستمر في العمل الإلكتروني أو العمل عن بعد، ولكن قررت الوزارة أن هناك بعض الفئات من الموظفين هم فقط من سيظلون يمارسون عملهم عن بعد حتى بعد انتهاء جائحة كورونا، وهم الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم سن ال٦٥ عامًا، وجاءت هذه التصنيفات من وزارة الصحة السعودية، وأيضًا تضم هذه الفئة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وأمراض الرئة والربو، وأمراض القلب المزمنة، وأصحاب نقص المناعة المكتسب، ومن الجدير ذكره أن حكومة المملكة العربية السعودية تسعى لتقديم وتوفير وتسهيل مختلف الخدمات للمواطنين السعودية والأشخاص المقيمين بالمملكة من الجنسيات الأخرى