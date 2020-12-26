إيطاليا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 19.037 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 18.040 إصابة فى اليوم السابق، و459 حالة وفاة مقابل 505 وفيات فى اليوم السابق، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".





وجاء فى بيان الوزارة اليوم الجمعة: "تم تسجيل 19.037 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالى للحالات منذ بدء الوباء فى إيطاليا إلى 2.02 مليون، كما سجلت 459 حالة وفاة". وأضافت الوزارة أن عدد فحوصات المسحات التى أجريت بلغ 152.334 بالمقارنة مع 193.777 فى اليوم الذى سبقه. وأصبحت إيطاليا، الدولة الثامنة فى العالم التى تجاوزت مليونى حالة إصابة مسجلة رسميا. وسجلت إيطاليا، كأول دولة غربية أصيبت بالفيروس، 71.359 حالة وفاة منذ ظهور تفشى المرض فى 21 فبراير، وهى أعلى حصيلة فى أوروبا وخامس أعلى معدل فى العالم.

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