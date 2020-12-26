هيئة التعليم والتدريب etec.gov.sa تعلن عن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين للخرجين من حملة البكالوريوس وشاغلي الوظائف التعليمية

هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa وأخر إعلاناتها عن طريقة تسجيل دخول اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات للخريجين من حملة البكالوريوس وشاغلي الوظائف التعليمية، وهي اختبارات قياس قدرات المعلمين 1442، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن البدء في استقبال طلبات تسجيل المعلمين الراغبين في تسجيل أنفسهم لاجتياز اختبار الحصول على الرخصة المهنية المعلمين الجدد، كما سنتناول من خلال هذا التقرير كافة الأمور المتعلقة بذلك، وتعتبر هيئة تقويم التعليم والتدريب منصة حكومية الرسمية منوط بها منح الترخيص لمزاولة مهنة التعليم بالمملكة، سواء كان هذا الترخيص بالتدريس بالمدارس لمدارس الحكومية أو الأهلية، حيث بدأت الهيئة في تلقي طلبات التسجيل بدأ من يوم 25 ديسمبر 2020.

هيئة التقويم والتدريب وشروط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين

الفيديو التالي يمكن من خلاله التعرف على خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين بالمملكة العربية السعودية، ويتم التسجيل بالدخول على رابط موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب، والضغط على كلمة التسجيل في الاختبار، ثم تعبئة بيانات الراغب في التسجيل واتباع التعليميات.

اختبار الرخص المهنية للمعلمين الجدد

وتجدر الإشارة إلى أن قد أفرت بأن العامة لتقويم التعليم والتدريب اختبارات رخصة التعليم المهنية هي الوسيلة الفعالة التي ستسهم في الارتقاء بجودة التعليم، فهي المقياس الأمثل لتحديد مستوى كفأة المعلمين الجُدد، ويتم بعد ذلك اختيار الأفضل من أصحاب المهارات التعليمية، وتسعى المملكة جاهدة في الاستثمار في صناعة العقول والأجيال الجديدة، ويجب الانتباه إلى أن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ينقسم إلى جزأين ، أما هذان الجزأين فهما كما يلي:

شروط إصدار الرخص المهنية للوظائف التعليمية

هذا وقد وضعت هيئة التقويم والتعليم والتدريب العديد من المعايير والضوابط والشروط والمسارات المهنية للمعلمين والمعلمات،​ ويمكن الاطلاع على تلك المعاير من خلال رابط المعايير والضوابط.

المعايير التخصصية لشاغلي الوظائف التعليمية:

الأدلة التخصصية للاختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية:

يبلغ عدد الأدلة للاختبارات المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية (32) دليلًا حسب جدول الأدلة التالي:

الاختبار التربوي العام وهذا الاختبار التربوي العام يغطي الشق التربوي من المجالات التربوية العامة، حيث يتشارك فيه جميع المتقدمين في التسجيل للحصول على الرخصة في جميع التخصصات التدريسية، وشمل هذا الاختبار التربوي ما يلي من مجالات: المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

المجال الثاني: المعرفة المهنية

المجال الثالث: الممارسة المهنية هذا ويتم قياس المجالات سالفة الذكر حسب معايير وضوابط محددة أقرتها هيئة التقويم والتعليم والتدريب، أما عن تلك المعايير فهي كالتالي: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية

التطوير المهني المستمر

التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع

الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية

المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه

المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه

المعرفة بطرق التدريس العامة

التخطيط للتدريس وتنفيذه

تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم

التقويم مواعيد التسجيل في اختبارات الرخص المهنية مواعيد التسجيل في اختبارات الرخص المهنية

اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين خطوات الاستعداد للاختبار

يمكن زيارة رابط الاستعداد للاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمين للحصول على كافة المعلومات، حيث يقدم الرابط إرشادات عامة تساعد في اجتياز الاختبار بنجاح.

نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1422

يمكن الاستعلام ومعرفة نتيجة اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين بعد تصحيح إجابات من قاموا بالتسجيل وأدوا الاختبارات، هذا وتتم عملية التصحيح إلكترونياً، ثم تتم عملية مراجعة المعلومات بهيئة تقويم التعليم والتدريب، ثم تُعلن النتائج على الصفحة الخاصة بالمعلم في نظام الرخص المهنية، كما يتم إرسال برسالة إلى جوال المعلم الذي قام بأداء الاختبار، أو الاتصال بالهاتف الموحد (920033555) للحصول على النتيجة.​

إثبات دخول الاختبار: للمعلمين والمعلمات السعوديين (يكتفى بأحد الإثباتات الآتية) أصل الهوية الوطنية. أصل رخصة القيادة أصل جواز السفر + صورة من بطاقة العائلة. إثبات دخول الاختبار للمعلمين والمعلمات من غير السعوديين (يكتفى بأحد الإثباتات الآتية) أصل الإقامة الشخصية. أصل رخصة القيادة السعودية أصل جواز السفر الشخصي + صورة من الإقامة الشخصية. لا تقبل بطاقة البصمة في اختبار المعلمات ويجب إحضار أحد طرق الإثبات المذكورة أعلاه

رابط التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمينالفئات المُستهدفة من اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

أما عن الفئات التي تستهدفها الهيئة العامة للتقويم والتدريب بهذا الاختبار، فهم حملة البكالوريوس الجدد، وكذلك شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بالتعاون بين الجهات المختصة بوزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.