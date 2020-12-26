تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2021 على نايل سات اضبط قناة KOKY KIDS على جهازك

اضبط تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات 2021؛ حتى يتمكن أطفالك من متابعة أحدث أفلام الكرتون وأغاني الأطفال والتي تتخصص قناة KOKY KIDS في تقديمها باستمرار ، حيث تُعتبر قناة كوكي كيدز أحد أهم القنوات المتخصصة للأطفال والتي تتميز بأغانيها ورسومها المتحركة الحديثة التي يفضلها ويتابعها الكثير من الأطفال، ونظرا للتغيرات والتحديثات التي أجريت على بعض ترددات قنوات القمر الصناعي النايل سات، فسوف نكشف لكم من خلال موقع ثقفني عن التردد الجديد لقناة كوكي كيدز حيث يمكنك ضبطه على جهاز الاستقبال حتى تستمر إشارة البث قوية ولا تنقطع مع التعديلات الأخيرة في الترددات.

تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2021

تم تغيير تردد قناة كوكي كيدز المتخصصة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات، كل ما عليك فقط هو القيام بخطوات بسيطة من خلال جهاز التحكم الآلي تستطيع بعدها تنزيل القناة بكل سهولة، قم بالضغط على الزر الخاص بالإضافة من الريموت كنترول وذلك بعد الدخول إلى قائمة الترددات من تركيب جهاز الاستقبال، ثم قم بإضافة التردد الجديد لقناة كوكي وهو ( 11604)، ويتم تغيير الاستقطاب إلى ( أفقي ) على أن يظل معدل الترميز ( 27500) ومعامل التصحيح يتغير إلى ( 3/4).

انطلقت قناة كوكي كيدز الفضائية المتخصصة للأطفال منذ أكثر من تسع سنوات، مع باقة من الأغاني التي يفضلها الكثير من الأطفال ومكتبة متميزة من أفلام الرسوم المتحركة، حيث تقدم قناة koky kids محتوى متميز يختص بالأعمار الصغيرة ويهدف إلى تنمية عقلية الطفل، ومن تلك الأغاني أغنية هل هلالك وأغنية يا هلال يا منور وأغنية حلو يا حلو ويتم تقديما احتفالا بشهر رمضان الكريم، مع رسومات الفوانيس وزينة الاحتفال بالمناسبة العظيمة، كما يعرضون أغنية عيد الأم ماما حبيبتي يا أحسن أم التي تجاوزت عدد مشاهداتها 600 ألف شخص ويحبها كل الأطفال، مما تسبب في زيادة اهتمام الآباء والأمهات بالبحث عن قناة كوكي وضبط ترددها الجديد 2021.

أغاني الرسوم المتحركة قناة كوكي

تعددت أغاني قناة كوكي كيدز للأطفال التي تقدمها شخصيات الرسوم المتحركة الرائعة، ومنها أغنية صاحبي التي تُعلم الأطفال طرق التعامل مع أصدقائهم والإيثار والتي أحبها الكثير من الأطفال، وكذلك أغنية بدأت أتعلم لتُحفز حب المعرفة والتعلُم في نفوس الأطفال، وأغنية أنا مصري التي تُعلم الأطفال تاريخ أجدادهم الفراعنة ليفتخرون بذلك، وأغنية الاستئذان التي تُعلم الأطفال أداب الاستئذان، أغنية حاجة مفيدة التي تعلم الأطفال الأشياء التي يجب فعلها لترتيب الوقت وعدم تضييعه، بالاضافة إلى أغنية مش هتشاقى وأغنية أخلاقي وغيرها من أغاني الأطفال الرائعة، وبدلا من تضييع باقة الإنترنت في متابعة أطفالك للقناة على اليوتيوب يمكنك ضبط تردد قناة كوكي كيدز الجديد على جهازك.