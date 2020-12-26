فرنسا تسجل 159 وفاة و20 ألفا إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت الوزارة - في بيان، اليوم السبت، حسبما نقلت قناة (فرانس 24)- أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 62 ألفا و427، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و547 ألفا و771.
يذكر أن فرنسا تعد سابع أعلى حصيلة في العالم في عدد الوفيات والإصابات جراء جائحة كورونا.
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