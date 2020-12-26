خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي 1442 رابط نظام نور بالهوية لولي الأمر

ننشر خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي 1442 الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1441-1442هـ، حيث تختص منصة مدرستي بكافة الأمور التعليمية الخاصة بمراحل التعليم العام، وقد تم الإعلان عن إخراج نتائج الطلاب في نظام نور المركزي 1442 لمن يرغب في استخراج شهادات الطلاب عن طريق نظام نور noorresults 1442.

ويجب العلم أنه من المقرر أن يتم تدشين رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق فور الانتهاء من رصد درجات الطلاب والطالبات ومراجعتها، حيث تقوم الوزارة بإطلاق الرابط الرسمي لدخول نظام نور برقم الهوية من أجل التيسير على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عند استخراج الشهادات.

ومن خلال موقع ثقفني نوفر طريقة استخراج النتائج من خلال منصة مدرستي التعليمية، بالإضافة إلى رابط نظام نور التعليمي، ومن يرغب في التعرف على موعد تفعيل رابط نظام نور بالهوية ومعرفة طريقة إعادة ضبط كلمة السر في نظام نور 1442، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي

أطلقت وزارة التعليم عام منصة مدرستي التعليمية انطلاقاً من حرصها على على جودة العملية التعليمية بالمملكة لمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، حيث تؤمن الوزارة بدورها الهام من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الحكيمة 2030م، حيث تهدف المنصة إلى إيجاد بيئة تعليمية بشكل إلكتروني يتم من خلالها تفاعل المعلمين والمعلمات مع طلابهم.

حيث تحتوي منصة مدرستي التعليمية على كافة المقررات التعليمية لكافة المراحل التعليمية مدعومةً بما يزيد عن مائة ألف سؤال، إلى جانب احتوائها على ما يزيد عن خمسة وأربعون ألف محتوى تعليمي، وقد تمكن المعلمين والمعلمات هذا العام الدراسي الاستثنائي من تدريس طلابهم في الفصول الافتراضية من خلالها.

وقد تم وضع الاختبارات الإلكترونية عبر المنصة من أجل تقييم الطلاب والطالبات، وتتيح منصة مدرستي لولي الأمر إمكانية الدخول إلى المنصة والإطلاع على المقررات الخاصة بأبنائهم ومستوى إنجازهم عبر المنصة، كما تتيح أمامهم فرصة التواصل مع المعلمين ومنسوبي المدرسة التابع لها الطالب لتقديم الاستفسارات ومتابعة تحصيل الأبناء العلمي، ومن يرغب في الدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية، يمكنه ذلك عن طريق اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي الرسمي (schools.madrasati.sa).

منصة مدرستي استخراج النتائج

يمكنكم التعرف على طريقة استخراج النتائج أو الشهادات عن طريق منصة مدرستي من خلال الفيديو التالي:

نظام نور المركزي 1442

تم الإعلان بشكل رسمي من خلال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم عام عن إخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442هـ في موقع نظام نور المركزي noorresults للطلاب وأولياء الأمور، وكانت قد أعلنت الوزارة عن آلية توزيع الدرجات الجديدة لكافة المراحل التعليمية واعتمادها في نظام نور 1442، فمن يرغب في التعرف على الآلية الجديدة لتوزيع الدرجات يمكنه ذلك من خلال التالي:

نظام نور بالهوية الوطنية

في ظل البحث عن رابط نظام نور لولي الأمر بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق من جانب أولياء الأمور، فنود إخباركم بأن المتاح حالياً هو نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق فقط، أما عن نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري الجديد، فلم يتم تفعيله وإطلاقه حتى الآن، ويمكنكم دخول نظام نور من خلال الرابط الرسمي التالي:

رابط نظام نور المركزي الرئيسي (noor.moe.gov.sa). نظام نور برقم الهوية (معطل حالياً).

ومن يرغب في دخول منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط المنصة الرسمي المرفق عبر موقع ثقفني، كما يمكنكم الإطلاع من خلال الفيديو على طريقة استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي 1442 الآن.

طريقة استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة “إدارة تقنية المعلومات الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج نتائج الطلاب 1442، حيث يتم استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي عن طريق عدداً من الخطوات تتمثل في التالي:

الخطوة الأولى: دخول ولي الأمر إلى منصة مدرستي من حساب الطالب.

الخطوة الثانية: التوجه إلى أيقونة التقويم ونقوم بالنقر عليها.

الخطوة الثالثة: فتح الصفحة التي تليها وستجد إشعارات الفصل الدراسي الأول قم بالنقر عليها.

الخطوة الرابعة: عند فتح الصفحة نجد الملفات بصيغة PDF نقوم بالنقر على الملف لتحميله.

الخطوة الخامسة: سيتم تنزيل ملف الطالب بهذا الشكل ويتم حفظها وطباعتها.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور

يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائية في الوقت الحالي عن طريق الدخول إلى نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، وفي انتظار الإعلان الرسمي من جانب الوزارة عن تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط لتوفيره لمتابعي موقع ثقفي، وبعد تسجيل دخول نظام نور بالبيانات الخاصة به لاستخراج الشهادات، يتم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى نظام نور عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.

تعبئة البيانات الشخصية (رقم الهوية أو اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق)، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول.

سيتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف الجوال للطالب أو ولي الأمر.

بعد التحقق من عملية تسجيل الدخول بنجاح، فبذلك يكون الطالب قد دخل إلى الصفحة الرئيسية للحساب الخاص به.

النقر على أيقونة “النتائج”.

تعبئة رقم الهوية الوطنية، ثم الدخول إلى التقارير الشهرية مباشرةً.

ويتم الإطلاع على نتيجة طالب من حساب نظام نور لولي الأمر عن طريق الدخول إلى حسابه في نظام نور بالهوية الوطنية ثم الدخول إلى “التقارير”، ومن كشوف الدرجات يتم اختيار “كشف درجات أعمال السنة، ثم تحديد الفصل الدراسي والنقر على أيقونة “بحث”، وسيتم عرض النتائج خطوات استخراج نتائج الطلاب الموضحة.