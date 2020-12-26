نظام نور للتعليم عام برقم الهوية الوطنية 1442 استخراج نتائج الطلاب noorresults

ننشر رابط دخول نظام نور للتعليم عام بالهوية الوطنية أو بالسجل المدني وبدون رقم سري فور الإعلان الرسمي من جانب وزارة التعليم عام عن تفعيله وتدشينه للطلاب وأولياء الأمور بالمملكة، حيث ينتظر أولياء الأمور والطلاب في الوقت الحالي إطلاق الرابط الرسمي لنظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق لاستخراج شهادات الطلاب الابتدائي، وفي الوقت الحالي توفر الوزارة رابط دخول نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور “البيانات الخاصة بالمستفيد”.

هذا وقد أعلنت وزارة بالمملكة عن عقوبة التزوير في أوراق الإجابات في الاختبارات الدراسية، حيث صرحت بأن كل مختص يقوم بالتزوير في أوراق الإجابات الخاصة بالاختبارات الدراسية أو بيانات رصد النتائج للطلاب والطالبات، فسيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ستين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن خلال موقع ثقفني نُرفق رابط نظام نور 1442 المتوفر حالياً لحين تفعيل الرابط noorresults الأخر، ومن يرغب في التعرف على موعد تفعيل رابط نظام نور بالهوية ومعرفة طريقة إعادة ضبط كلمة السر في نظام نور 1442، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

نظام نور للتعليم عام

يبحث أولياء أمور الطلاب والطالبات وأبنائهم اليوم عن كيفية دخول نظام نور بالهوية الوطنية فقط أو خطوات استخراج نتائج الطلاب بالسجل المدني وبدون رقم سري، بالإضافة إلى بحثهم الدائم عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، لما يتميز به الموقع من سهولة في استخراج شهادات الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية).

وفي الوقت الحالي يوفر موقع نور المركزي الرابط الرسمي لدخول نظام نور الرئيسي باسم المستخدم وكلمة المرور، حيث يستطيع ولي الأمر الآن الدخول من حساب نظام نور ولي الأمر بتعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المكون من أربعة أرقام أمامه بالشاشة، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”، والخطوة الثانية هي أن يقوم بالدخول إلى “التقارير” من القائمة الرئيسية بالنظام.

أما الخطوة الثالثة وهي الدخول من كشوف الدرجات والنقر على “كشف درجات أعمال السنة”، ثم اختيار الفصل الدراسي الأول من القائمة المنسدلة، وأخيراً النقر على أيقونة “ابحث”، وسيتم عرض شهادة الطالب المراد البحث عنه، ومن يرغب في دخول نظام نور للتعليم عام يمكنه ذلك من خلال الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط نظام نور المركزي الرئيسي (noor.moe.gov.sa). نظام نور برقم الهوية (معطل حالياً).

ومن يرغب في التعرف على خطوات تحليل النتائج في نظام نور المركزي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة “إدارة تقنية المعلومات” خطوات استخراج نتائج الطلاب 1442، حيث يتم استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي عن طريق دخول ولي الأمر إلى منصة مدرستي من حساب الطالب،ثم التوجه إلى أيقونة التقويم ونقوم بالنقر عليها.

ثم فتح الصفحة التي تليها وستجد إشعارات الفصل الدراسي الأول قم بالنقر عليها، وعند فتح الصفحة نجد الملفات بصيغة PDF نقوم بالنقر على الملف لتحميله، وسيتم تنزيل ملف الطالب بهذا الشكل ويتم حفظها وطباعتها، ونوفر عبر موقع ثقفني رابط منصة مدرستي الرسمي (schools.madrasati.sa) لمن يرغب في الدخول إليه الآن، كما يمكنكم التعرف على طريقة استخراج النتائج أو الشهادات عن طريق منصة مدرستي من خلال الفيديو التالي:

توزيع الدرجات المعتمدة في نظام نور وفق الآلية الجديدة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم عام عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي عن إخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442هـ في موقع نظام نور المركزي للطلاب وأولياء الأمور وفق الآلية الجديدة المعتمدة لتوزيع درجات المراحل التعليمية بالتعليم العام.

حيث كانت قد أعلنت الوزارة عن آلية توزيع الدرجات الجديدة لكافة المراحل التعليمية واعتمادها في نظام نور 1442، فمن يرغب في التعرف على الآلية الجديدة لتوزيع الدرجات يمكنه ذلك من خلال التالي:

خطوات استخراج نتائج الابتدائية من نظام نور للتعلم

يمكنكم استخراج نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية من نظام نور 1442 عن طريق اتباع عدداً من الخطوات يمكن إجمالها بالتالي:

الدخول إلى المهارات ثم رسائل السلوك والمواظبة، ثم الفصول الغير مرصدة مهاراتها، ثم قائمة المعارف والمهارات التي لم يتقنها الطالب، ثم اعتماد تقييم الطلاب في الفصل، ثم الاعتماد النهائي للطلاب الذين لديهم ضعفاً في مادة أو أكثر (لجنة المعلمين – قرارات اللجنة).

من شؤون الطلاب يتم اختيار تعيين صفوف الطلاب في العام الجديد.

من تقارير الطلاب يتم اختيار “شهادات الطلبة” عبر نظام نور للتعليم عام بمراحله المختلفة.