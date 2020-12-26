تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر بالسجل المدني noorresults 1442 إشعارات نتائج الطلاب

ننشر رابط تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر لاستخراج شهادات الطلاب noorresults المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1441-1442هـ، حيث يتيح نظام نور المركزي أمام أولياء الأمور إمكانية الدخول إلى الحساب الشخصي بالنظام التعليمي الأول بالمملكة عن طريق تعبئة بيانات المستفيد من خدمات نور التعليمية الإلكترونية.

وفي ظل زيادة الاستفسارات حول موعد تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية ورمز التحقق فقط أو رابط نظام نور تسجيل دخول ولي الأمر بالسجل المدني وبدون رقم سري الرسمي التابع لوزارة التعليم عام، فقد قمنا بتوفير الإجابة على هذا التساؤل عبر موقع ثقفني، بالإضافة إلى طريقة وخطوات إعادة ضبط كلمة السر في حساب نظام نور الإلكتروني، حيث يمكنكم الإطلاع على هذه الأمور من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر

أوضحت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية طريقة وخطوات الإطلاع على نتائج الطلاب والطالبات من حساب ولي الأمر في نظام نور المركزي 1442، حيث جاء في بيانها أن نظام نور بالهوية الوطنية أو برقم السجل المدني فقط يستطيع من خلاله ولي الأمر الحصول على نتائج الطلاب بصورة يسيرة من خلال تعبئة رقم الهوية أو رقم السجل المدني ثم رمز التحقق المكون من أربعة أرقام.

ومن ثم النقر على “ابحث”، وستصلك رسالة تحقق على الهاتف الجوال المُسجل لدى النظام، قم بإدخالها وسيتم عرض نتائج الطلاب 1442 الفصل الدراسي الأول مباشرةً عبر موقع نور بالهوية فقط، ولكن ما هي الخطوات الواجب اتباعها للحصول على نتيجة طالب من موقع نظام نور تسجيل دخول باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق “بيانات الولي الأمر الشخصية”.

وهنا نود التوضيح بأن خطوات استخراج نتائج الطلاب من نظام نور المركزي تتمثل في التالي:

الخطوة الأولى: دخول نظام نور المركزي من حساب ولي الأمر بتعبئة البيانات (اسم المستخدم – كلمة السر – رمز التحقق) ثم “تسجيل الدخول”، وفي حال نسيان كلمة المرور أو اسم المستخدم، يمكنكم معرفة طريقة إعادة الضبط مرة أخرى من خلال الفيديو المرفق أعلاه.

الخطوة الثانية: الدخول إلى التقارير من القائمة الرئيسية.

الخطوة الثالثة: النقر على كشوف الدرجات ثم اختيار “كشف درجات أعمال السنة”.

الخطوة الرابعة: قم بتحديد الفصل الدراسي الأول ثم النقر على أيقونة “ابحث”.

رابط نظام نور المركزي الرئيسي (noor.moe.gov.sa). نظام نور برقم الهوية (معطل حالياً).

خطوا ت استخراج نتيجة الطالب من منصة مدرستي

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة “إدارة تقنية المعلومات الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج نتائج الطلاب 1442، حيث يتم استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي عن طريق عدداً من الخطوات تتمثل في التالي:

الخطوة الأولى: دخول ولي الأمر إلى منصة مدرستي من حساب الطالب (schools.madrasati.sa) .

. الخطوة الثانية: التوجه إلى أيقونة التقويم ونقوم بالنقر عليها.

الخطوة الثالثة: فتح الصفحة التي تليها وستجد إشعارات الفصل الدراسي الأول قم بالنقر عليها.

الخطوة الرابعة: عند فتح الصفحة نجد الملفات بصيغة PDF نقوم بالنقر على الملف لتحميله.

الخطوة الخامسة: سيتم تنزيل ملف الطالب بهذا الشكل ويتم حفظها وطباعتها.

يمكنكم التعرف على طريقة استخراج النتائج أو الشهادات عن طريق منصة مدرستي من خلال الفيديو التالي:

آلية توزيع الدرجات الجديدة المعتمدة في نظام نور 1442

تم الإعلان رسمياً من قبل المتحدث الرسمي لوزارة التعليم عام عن اعتماد آلية توزيع الدرجات للمرحلة الابتدائية اعتباراً من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي والمرحلتين المتوسطة والثانوية في نظام نور المركزي، كما أعلنت عن إخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري في موقع نظام نور noorresults لولي الأمر والطالب.

أما عن الآلية الجديدة لتوزيع درجات الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام فيمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

ويجب العلم أن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو موقع نور بالسجل المدني وبدون كلمة السر لم يتم تفعيله وإطلاقه رسمياً من جانب وزارة التعليم حتى الآن، وسيتم توفير الرابط الرسمي لدخول نظام نور فور تفعيله وتدشينه بشكل رسمي عبر موقع ثقفني بمشيئة الله تعالى، بينما يمكنكم الآن تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر والطالب من خلال الرابط الرسمي المرفق.