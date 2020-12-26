جدة - نرمين السيد - وقالت الأمم المتحدة فى بيان إن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة جنديين آخرين. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة الهجمات التى شنها مسلحون مجهولون على قوات الدفاع والأمن الوطنية وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية إفريقيا الوسطى. وتأتى الهجمات بعد يوم من إلغاء الجماعات المتمردة الرئيسية وقف إطلاق النار قبل الانتخابات الوطنية المقررة الأحد المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 3 جنود من قوات حفظ السلام الدولية فى إفريقيا الوسطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.