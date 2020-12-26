عاحل.. إصابة 3 أشخاص فى إطلاق نار بـ ألمانيا

جدة - نرمين السيد - قال متحدث باسم الشرطة، إن هناك حادث إطلاق نار وقع فى منطقة كروزبرج، مشيرا إلى أن عدة أفراد شاركوا فيه، لكنه لم يفصح عن مزيد من المعلومات. وبحسب خدمة الإطفاء فى برلين، فإن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة ونُقلوا إلى المستشفى جراء الحادث.

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