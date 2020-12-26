الشرطة الألمانية: حادث إطلاق النار في برلين ليس له دوافع سياسية

أكدت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، عدم وجود أي دوافع سياسية وراء حادث إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الألمانية برلين.

وذكرت السلطات أن إصابات الحادث قد ارتفعت إلى 4 إصابات، وذلك عقب إطلاق النار في إحدى مناطق العاصمة برلين.

وأعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، إصابة عدة أشخاص في حادث إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين.

وقالت الشرطة الألمانية إن حادث إطلاق نار وقع في منطقة كروزبرج بالعاصمة الألمانية برلين، شارك فيه عدة أشخاص.

وذكرت خدمة الطوارئ في برلين على تويتر أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة ونقلوا إلى المستشفى في الحادث.