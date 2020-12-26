إطلاق نار في العاصمة الألمانية برلين وإصابة 3 أشخاص

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، إصابة 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين. وقالت الشرطة الألمانية إن حادث إطلاق نار وقع في منطقة كروزبرج بالعاصمة الألمانية برلين، شارك فيه عدة أشخاص. وذكرت خدمة الطوارئ في برلين على تويتر أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة ونقلوا إلى المستشفى في الحادث. ولم تكشف السلطات الألمانية عن مزيد من التفاصيل حول الحادث حتى الآن.

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