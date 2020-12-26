تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية سكان مناطق حائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة من طقس اليوم السبت حيث توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيزة مسبوقة برياح سطحية.
فيما نبه المركز في تقريره الصادر اليوم إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشمالية والوسطي والشرقية كذلك على منطقة نجران.
وفيما بتعلق بحركة الرياح علي البحر الأحمر فقد أفاد تقرير الأرصاد بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-40كم / ساعة وجنوبية الى جنوبية شرقية على الاجزاء الجنوبية وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة من 15-40كم / ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بحسب تقرير الأرصاد السعودية .
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