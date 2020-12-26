بالفيديو.. "كلاشينكوف" الروسية تستعرض سلاحها الجديد المدمر

كشفت شركة "كلاشينكوف" الروسية عن سلاح جديد موّجه بتقنيات متطورة، مخصص لتدمير الطائرات والمروحيات و"الدرونز" التي تحلّق على ارتفاعات منخفضة.

وسيستخدم الصاروخ "ستريلا – 9 إم 333" ضمن منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا – 10 إم"، المثبتة على هياكل مجنزرة.

وصمم الصاروخ لإصابة الطائرات والمروحيات التي تحلق على ارتفاع منخفض في جميع أوقات العام، وفي ظروف الإضاءة والتداخل البصري المتنوعة، إضافة إلى الطائرات والصواريخ الموّجهة عن بعد.

ويزن الصاروخ 41 كيلوغراما، ويحمل رأسا حربية يزن 5 كيلوغرامات من نوع Frag-HE، جرى تطويره من الحقبة السوفيتية، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويدعم الصاروخ 3 أنظمة لتشغيل رأس الصاروخ الموّجه، ويتميز عن الصواريخ الأخرى من هذه الفئة بأنظمة تباين الصور والأشعة تحت الحمراء والتداخل.

وبالإضافة إلى إسقاط الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات من دون طيار، فإن المنظومة الجديدة قادرة على تدمير الصواريخ المعادية، لتوفر بذلك الحماية للقوات على الأرض أثناء القتال، من هجوم جوي وطائرات استطلاع.