جدة - نرمين السيد - وأفادت صحيفة "إيل بايس" الإسبانية نقلا عن هيئة الإطفاء، بأن الحريق نشب على متن سفينة "سفيابورغ" الروسية لصيد الأسماك فى ميناء لاس بالماس بجزيرة غران كناريا. واستخدمت 9 سيارات إطفاء خلال إخماد الحريق. وتم انتشال 3 جثث يعتقد أنها لأفراد الطاقم، كما نقل 4 مصابون إلى المستشفى المحلي. ولم يتم التعرف على هويات وجنسيات الضحايا بعد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع وإصابة 7 أشخاص جراء حريق على متن سفينة روسية في جزر الكنارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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