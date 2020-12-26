أفغانستان: إصابة 3 فى انفجار قرب مركز أمنى بالعاصمة كابول

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للشرطة، إن "الانفجار وقع أمام مركز للشرطة، ويعد الثانى فى العاصمة خلال ساعات". وتصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية بالرغم من استمرار محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان المتطرفة، إذ أسفرت الهجمات الإرهابية لحركة طالبان عن مقتل 13 شرطيا أفغانيا، خلال هجمات استهدفت نقطتى تفتيش، الشهر الماضى.

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