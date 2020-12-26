الولايات المتحدة تسجل أول عارض جانبى للقاح موديرنا

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فأن الطبيب حسين صدر زاده، زميل طب أورام المسنين بمركز بوسطن الطبى أصيب بحساسية شديدة فور تلقيه التطعيم بهذا اللقاح، وشعر بدوار وتسارع فى ضربات القلب. ويعتبر هذا أول رد فعل حاد يجرى ربطه علنا بلقاح موديرنا الذى طُرح قبل أيام على مستوى الولايات المتحدة. من جانبه، قال مسؤول بإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الأسبوع الماضى، إن الإدارة تتحقق من نحو خمس حالات أصيبت بحساسية فى الولايات المتحدة بعد تلقيها لقاح كوفيد-19 الذى تنتجه فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك.

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