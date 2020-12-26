ألمانيا: إصابات كورونا تتخطى المليون ونصف

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، تسجيل 14455 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة فى البلاد إلى مليون و627103 حالات.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، تسجيل 14455 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة فى البلاد إلى مليون و627103 حالات. وبحسب معهد روبرت كوخ الألمانى، تم تسجيل 240 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالى إلى 29422 حالة.

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