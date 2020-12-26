نيجيريا : 11 قتيلا فى هجوم بوكو حرام على قرية مسيحية عشية عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - قتل مسلحو جماعة بوكو حرام الإرهابية 11 شخصًا على الأقل، وأحرقوا كنيسة، وخطفوا كاهنًا عشية احتفالات عيد الميلاد فى شمال شرق نيجيريا، حسبما أفادت مصادر محلية مساء أمس الجمعة.





ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" الإخبارية، اليوم السبت، قال أبواكو كابو، أحد قادة الميليشيات المحلية، إن المسلحين هاجموا قرية بيمى ذات الغالبية المسيحية فى ولاية بورنو، أول أمس الخميس، وأطلقوا النار عشوائيًا وأضرموا النار فى البيوت. ورجح المصدر النيجيرى ارتفاع حصيلة القتلى بسبب فرار أهل القرية إلى الغابات، وغموض مصير بعضهم حتى الآن.

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