البرازيل تتخطى 190 ألف وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 22.967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات بالوباء إلى 7 مليون و448 ألفًا و560 إصابة مؤكدة.

كما أكدت السلطات الصحية فى البرازيل ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا إلى 6 مليون و459 ألف و335 شخصا، ما يعادل 86.7% من إجمالى حصيلة الإصابات.