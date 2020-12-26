عقب تلقيه لقاح موديرنا.. طبيب أمريكي يتعرض لأزمة صحية

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن الدكتور حسين صدر زاده، طبيب أورام في بوسطن الأمريكية، أصيب بحساسية شديدة عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح موديرنا، بالإضافة إلى تسارع في دقات القلب.
فيما قال ديفيد كيبي المتحدث باسم مركز بوسطن الطبي: "شعر الطبيب بأنه أصيب بحساسية.. نُقل إلى قسم الطوارئ وقيم الأطباء حالته وعالجوه وأخضعوه للملاحظة وخرج من المستشفى، وهو في حالة جيدة".
ويعد هذا الأمر هو أول رد فعل ضد لقاح موديرنا، وذلك عقب طرحه في الولايات المتحدة.
وكانت هيئة الغذاء والدواء أعلنت عن منح اللقاح حق الاستخدام الطارئ إلى جانب لقاح شركة فايزر.
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