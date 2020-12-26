ألمانيا تسجل 14455 إصابة جديدة بكورونا و240 حالة وفاة

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم السبت، تسجيل 14455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و240 حالة وفاة في ألمانيا.
وبذلك يكون إجمالي الإصابات بالفيروس في ألمانيا مليون و627 ألف و103 إصابة، و29422 حالة وفاة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية رصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في 8 دول أوروبية.
وقال هانز كلوج مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن 8 دول في منطقة أوروبا ظهر فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا المعروفة بـ"VOC-202012/01" داعيا إلى تعزيز تدابير الحماية العالية.
وأكد المسؤول بمنظمة الصحة العالمية على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية.
وأوضح كلوج أن سلالة فيروس كورونا الجديدة يبدو أنها تنتشر أيضا بين الفئات العمرية الصغيرة، على عكس السلالات السابقة، مشددا على أن اليقظة مطلوبة أثناء استمرار الأبحاث على هذا الفيروس المتحور.
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