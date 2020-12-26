كشفت فضائية 2018 نيوز الليبية، اليوم السبت، عن وصول وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى طرابلس، في زيارة غير معلنة.
وقالت وسائل الإعلام الليبية إن وزير الدفاع التركي قد غير وجهته في آخر لحظة من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة الليبي.
ومن المقرر أن يزور آكار الكلية العسكرية الليبية في منطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.
ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية بأن البرلمان التركي وافق، الثلاثاء الماضي، على تمديد نشر قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا ، دعما للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس.
وساعدت تركيا وآلاف المرتزقة السوريين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس على صد هجوم للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بدعم روسي ومصري وإماراتي في أبريل 2019.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر، لينهي القتال رسميًا ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في نهاية العام المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع التركي يصل إلى ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.