زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع التركي يصل إلى ليبيا

كشفت فضائية 2018 نيوز الليبية، اليوم السبت، عن وصول وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى طرابلس، في زيارة غير معلنة.

وقالت وسائل الإعلام الليبية إن وزير الدفاع التركي قد غير وجهته في آخر لحظة من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة الليبي.

ومن المقرر أن يزور آكار الكلية العسكرية الليبية في منطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.

ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية بأن البرلمان التركي وافق، الثلاثاء الماضي، على تمديد نشر قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا ، دعما للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس.

وساعدت تركيا وآلاف المرتزقة السوريين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس على صد هجوم للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بدعم روسي ومصري وإماراتي في أبريل 2019.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر، لينهي القتال رسميًا ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في نهاية العام المقبل.